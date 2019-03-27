m18講場：遠東會請元老賀50周年！

絲絲收到風，由已故「股壇教父」李福兆有份創立嘅遠東交易所（遠東會）會喺今年十二月慶祝成立50周年，唔少該會元老級將會獲邀出席，活動搞手之一就係李福兆個大仔李國麟，大會正聯絡當年遠東會嘅出市員和員工等出席，齊齊紀念呢個大日子。



遠東會喺六九年十二月十七日成立，唔經唔覺今年已經50周年。該會對本港證券業發展影響深遠，當年由李福兆聯同王啟銘、胡百熙等11人創辦，係首家由華人創辦嘅證券交易所，打破老牌「香港會」嘅壟斷。



根據歷史資料，上世紀香港證券業先後出現4家交易所，即所謂「四會時代」嘅香港會、遠東會、金銀會同九龍會。之後先輾轉發展到今日嘅香港交易所（00388）。



股壇老行尊張天生講起遠東會都眉飛色舞，佢當年代表新鴻基證券喺遠東會做出市員，仲記得自己當時嘅座位編號係「49」，仲話遠東會當年第一單交易都係佢做。佢喺該會做咗一年多出市，之後先過檔金銀會。



張天生話，六八年個股市好旺，一日有成幾千萬元成交，但「香港會」會員唔夠100人，根本做唔切，於是李福兆等人就喺六九年中籌備成立遠東會。該會有好多創舉，當時會址喺中環華人行2樓，設有玻璃窗，等公眾人士可以睇到內裏做交易嘅情況，股票市場有「金魚缸」之稱係由此而來！又容許女性出任會員同出市員，用廣東話進行交易。



張天生仲話，如果被邀請出席「遠東會」50周年慶祝，佢一定會參加。



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