華為智能眼鏡搶先7月推　搶奪2500億市場

外媒報道，繼蘋果公司(Apple Inc.)早前曝光將會推出AR(增強實境)眼鏡後，華為昨日在新旗艦手機P30系列發布會上，中途突然發布華為第一款可穿戴智能眼鏡EyeWear，聯合潮流墨鏡品牌Gentle Monster共同打造。



市場資料顯示，預計至2023年，智能眼鏡，包括VR和AR(虛擬實鏡和增強實境)產品市場規模將達310億美元(約2,500億港元)，由現時至2023年，年複合增長率逾13%。



報道指，華為智能眼鏡採用極簡設計，整體沒有一顆按鍵、沒有一處額外凸起，而外觀看起來和普通墨鏡差不多，鏡框和鏡片均可更換，支持IP67防水防塵。



眼鏡的電子部分均隱藏在鏡腿中，包括電池、晶片組、雙天線、充電模組、揚聲器等。而華為為智能眼鏡設計了一個充電袋，眼鏡放在裡面即可進行無線充電，並且它還是世界首款支持NFC無接觸式充電的設備。



華為沒有透露EyeWear眼鏡的售價，只透露會在7月上市，並提供六、七個不同版本。



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