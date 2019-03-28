古勝：具業績支持　內房續強勢

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周二晚美股三大指數向上，市場短線對衰退疑慮稍減，在缺乏大焦點下，周三滬綜指重上3,000點。至於港股就「無壞消息當好消息炒」，惟主要動力都來自上午時段，十一點過後個市異常沉悶，僅在28,700至28,760點之間約60點內窄幅上落，最終升161點收報28,728點，國指則升73點報11,305點，主板成交933億元，反彈得來唔算有力。



周四為期指結算，周五亦係季結，既然個市無主題，橫睇豎點港股都仲係反覆市為主。既然指數無定向，增加資金繼續炒股不炒市的取態。



故此，古勝早前提過鑊氣唔錯的物業管理股，留意到部分股份依然有運行，中海物業(02669)、新城悅(01755)及永升生活(01995)股價均破頂，至於彩生活(01778)及奧園健康生活(03662)亦升9%及4.7%，睇落板塊鑊氣真係唔錯吓，不妨定好止蝕位，揀番隻物管股短炒吓。



此外，內房股亦有再展升浪的迹象，今次上升動力主要來自業績公布去年的佳績所支持。近期多隻內房股公布的業績均表現不俗，如時代中國(01233)全年多賺64.9%兼派息慷慨；旭輝控股(00884)去年多賺12%。



至於一線內房方面，華潤置地(01109)及中國海外(00688)去年核心淨利潤分別按年增長17.8%及8.3%，世茂房地產(00813)亦公布按年多賺12.6%，並派發末期息0.7元，全年合共派息1.2元，按年上升兩成。既然內房板塊業績交足功課，再加上內地整體樓市有回暖迹象，難怪多隻內房股股價表現有起色。



部署方面，考慮到中美貿易談判未有突破發展，相信中央政府會着力令到房地產市場穩定，以減低經濟下行的風險。加上行業估值其實唔算貴，現價追入仍然有一定值博率。



當然，古勝堅持如要買內房股，一定係買大唔買細。一來資產質素有保證，二來假如次季人行再度降準，又或局部放寬樓市調控措施，始終有分量的內房發展商最先受惠，其中可吼中海及潤地，兩者往績市盈率分別約7倍及8倍，尚算吸引，中海首站目標睇前高位30.8元，跌穿27.3元止蝕；潤地早前破位而上，短期只要守穩31元仍可吸納，上望35元。



另外，近日市場憂慮石油供應緊張，紐約期油一度上破60美元，「三桶油」中以中海油(00883)股價表現最標青。一眾油田服務股亦做好，如海隆控股(01623)、宏華集團(00196)及中海油田服務(02883)都發力向上。



但要留意，外圍其實仲係驚緊環球經濟可能步入衰退，自然影響對原油的需求，相信油價上升空間有限，其中油服股會較為波動，如果追勢買就更加要小心，總之短炒可以，但並唔係坐貨對象！

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