國泰購香港快運　財務勢添壓　隨時裁員填氹

早年曾表明不做廉航業務的國泰航空，終公布透過收購香港快運涉足廉航，但有證券界質疑近50億元的收購價較高，對國泰本已疲弱的財務增添壓力，並不排除在業務整合後可能有裁員行動。收購聲明指，有香港快運股東對交易提出異議，亦令收購蒙上陰影。該公司股價周三逆市最多曾跌約3%。



國泰2018年業績雖稍有喘定，但年內仍錄得燃油對沖虧損14.45億元，過去5年有關虧損更累積逾256億元。券商摩根士丹利直指今次收購交易作價較高。大和早前亦質疑，國泰收購香港快運未見有太大的協同效應，因兩者所經營的航線有大部分重疊。



此外，據公司通告披露，雖然香港快運作為賣方，以及有海航集團作為賣方擔保人，但國泰仍收到一名代表香港快運的中間控股公司股東的律師事務所致函，表示有意爭辯該項交易協議。倘若開展妨礙交易的訴訟，國泰在股份收購協議項下有權終止交易。外資行瑞銀亦稱，由於香港快運股權架構複雜，擔憂今年底交易未必能如期完成。



截至2018年12月底，香港快運權益應佔資產淨值約為11.19億元，應佔除稅前及除稅後未經審核虧損淨額均為1.41億元。信誠證券聯席董事張智威表示，當國泰完成收購後，香港快運的財務虧損將對國泰業績帶來負面影響，且相信國泰需要對兩者重疊的航線進行整合，當中定必會涉及人手變動。



張強調，國泰客運業務過去幾年遭廉航重創，即使國泰最終開拓廉航市場，相信短期內不會對其業績帶來利好作用，其主業仍會受到客運收益率受壓以及貨運業務遜色等負面因素影響。國泰股價周三明顯受壓，曾低見13.28元，收報13.34元，逆市挫近2.5%。張氏稱，市場已消化收購消息的利好作用，料股價短期沽壓大，故不宜沾手。

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