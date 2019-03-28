【名家筆陣】黃紹基：「創新拉動鏈」提升競爭力

政府致力推動以創新科技發展來拉動香港下輪經濟發展的同時，亦有憂慮香港科研水平追不上深圳、日本、台灣及南韓。然而，創新科技有異於高新科技，香港在這方面的發展和應用，其實不輸其他地區，只是下步能跨得有多遠，還要政府擴大支援和商界扭轉傳統的經營概念。



市場曾有句話：「High Tech『揩』嘢，Low Tech『撈』嘢」。當其時產品還講求數量和價格，勞動力供應充足，為大量生產提供了競爭優勢。反之，研究高新科技不但需要投入資本和人力，生產設備也要投資，在訂單足夠下令不少商界放慢了腳步。



但今日，創新科技不一定是高、新、尖和資本密集，而且要在市場上保持競爭力，甚至突圍而出，必須應用創新科技。



還記得香港在20年前一直努力要發展幾個「之都」嗎？其中就有設計之都。而設計創新，對製造業和零售業非常有用，一直廣泛應用於時裝設計、產品設計、平面設計等；如三維(3D)打印早就應用在模具和產品設計方面。香港也擁有具國際水平的設計學院，包括理工大學、香港知專設計學院。



香港作為一個中西文化交融的城市，吸引不少國際設計師來港工作。有這樣的培訓實力和國際人才匯聚，香港可加強推動創新設計的應用和普及，尤其是在藝術文化設計，產品設計和零售業極為需要的櫥窗設計。



此外，每逢聖誕，北美和歐洲的公司和商場櫥窗均吸引大批市民前往欣賞，不少人因此打開荷包消費；街頭畫，尤其近年的三維畫更能吸引不少遊客流連。在香港，傳奇街頭藝術家Invader曾秘密到訪留下印記，可惜大多作品都被政府移除！但今時今日，街頭畫比較集中的蘇豪區，每日都吸引不少國際遊客參觀拍攝留念，可見香港政府在這方面的管理態度有需要改變。



有香港公司看見創新設計對經營帶來的機會，有品牌推出限量版獨特設計的成衣，「品牌+限量+設計」，商品價格可以比普通的高出數以十倍以上！一家香港公司最近到法國推廣品牌，在當地進行櫥窗設計比賽，帶來嶄新設計，也達到推廣的效果。



事實上，現時佔全球民用無人機市場份額約三分之二的大疆創新創辦人就曾說：「假如我沒去香港，便不會取得今天的成就。假如我留在內地或去了美國，也不會創立大疆創新。」



這反映香港具備創新科研和發展的土壤。教育方面，香港擁有具科研實力的大學和人才；自由經濟和文化基礎為種子提供萌芽生長的環境；國際企業集中和網絡可將成果推介去國際市場；國際的法律和知識產權保護讓企業可以扎根發展。缺的就是政府的支援還是有限！



政府近年推出不少供企業申請的研發配套支援，無奈不少中小企指申請手續繁複。剛起步的設計師也缺乏試煉機會。前者，希望政府能簡化支援基金申請程序；後者，希望政府參考某些行業設立的培植箱般共享空間和商業配套，提供機會予設計師，令「創新拉動鏈」能更暢順。



黃紹基

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長

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