陳蓓敏：友邦績優作長線持有

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美國國債孳息率倒掛，引來市場對經濟衰退憂慮升溫。連日來美國財金官員紛紛表達對息口後市看法，有鴿也有鷹，更混淆未來息率走勢。



新西蘭央行維持息率1.75厘不變，並謂經濟有下行風險，若情況轉弱，下次調整利率有機會為減息。市場感意外，因央行上月的口風為2021年初加息傾向。全球經濟表現呈弱，尚有改善空間和機會。



國家主席國事訪問法國，法國總統馬克龍不單獨迎貴賓，更邀請歐盟委員會主席和德國總理一同會面。多一個國家肯商討合作關係，便多一個機會。內地首兩月規模以上工業企業利潤按年降14%，即令滬綜指失守3,000點關。兩個月數據因涉及中美爆發貿易戰和春節假期因素，存有誤差因素，滬綜指昨日升返3,022點收市。



周四為期指結算，第1季差不多完結，回顧此季港股表現亮麗，成交配合，顯示投資者投資意向，第2季預測指數於28,200至30,500點區間徘徊。



港股呈現牛皮偏好狀態，資金紛紛尋找績優落後之選擇。友邦保險(01299)早前公布全年業績符合市場預期，更且增加末期股息14%至84.8仙及特別股息9.5仙。新業務價值升逾兩成，隨着集團獲取內地多個重要一線城市牌照，可增加銷售點，提升盈利表現。該股徘徊50天線，慢移向上，建議吸納作長線投資。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有友邦，證監會註冊編號：ACG 082)

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