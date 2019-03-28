林嘉麒：衰退憂慮暫降　短線市況回穩

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，美債孳息曲線倒掛的情況仍然持續，惟短線負面影響似漸消除，美國三大指數在某程度上已重回上周五的水平。近日有少經濟學專家及聯儲局前任或現任官員出面護航，聲言孳息曲線並不代表衰退，這論點周二也曾會大家分享過，不再重複。



投資者對各專家言論反應正面，也反映當真正的經濟衰退未來臨，孳息曲線倒掛也未會對大市有很大衝擊作用。



其中，高盛經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)認為投資市場反應過敏，雖然德國PMI指數異常，但是德國和歐元區其他地區的服務業指數仍算還不錯。德國製造業數據的壓力，在寬鬆的財政狀況下，加上勞動市場仍然強勁，德國經濟衰退是言之過早。市場更擔心的是美國的經濟，惟他特別看好美國的前景。



儘管高盛預測第1季美國按通脹調整後實質GDP只有0.7%，但預計第2季將大幅回升至3%。如果是這樣的話，到時市場正面反應會更大。



中國方面，高盛表示其當前活動指標(CAI)顯示，今年經濟將會回升，將公布的3月份PMI數據將會讓大家相信「全球經濟成長最差情形已過去」。如果確實如此，相信市場的反應會更大，畢竟今年中國PMI已長時間處於負增長階段，大家已心中有數。在中美貿易商討協議落實前，估計經濟數據出來數據好極有限。因此，未來數據是好轉起來的，投資市場相信是相當大。



筆者相信Jan Hatzius對於經濟前景的預期，皆因他曾成功預測2008年金融海嘯的發生。不過，中美經濟是否最壞情況已過仍言之尚早，去年雙方互徵關稅的情況下，負面影響仍然存在。我較相信一日未擱置首輪關稅，就算第二輪不徵稅，對現時經濟也於事無補的。



另外，聯儲局官員力撐經濟也不遺餘力。近日芝加哥聯儲銀行行長埃文斯淡化衰退的可能性，稱雖然美國經濟增長放緩，但經濟仍強勁。同時，前主席耶倫指美國國債孳息曲線倒掛，可能預示需要減息，而並非經濟衰退的信號，又認為美國經濟衰退不大可能發生。資產負債表收緊並非意味着額外的政策緊縮，而聯儲局將長期維持大規模的資產負債表。



重量級人士力撐大市，大市短線確實有望回穩。惟要留意，經濟衰退儘管不是由孳息曲線倒掛而成，但今年全球經濟活動已欠活力，第一季將完結，假若踏入第2季度仍未見好轉，屆時仍預期今年全年經濟增長還可以的話，就變成自欺欺人了。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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