i Talk：科企龍頭攻雲端遊戲難突圍

遊戲市場又再起變化，Google也加入戰場，於上星期在美國的遊戲開發者大會（GDC）發表雲端遊戲平台Stadia。論技術的確創新，只要電子儀器有網頁瀏覽器Chrome就可以玩，但平台能否在三國鼎立的家庭遊戲市場中佔一席位，得要看遊戲軟件陣容，亦即發布會上欠缺的一環。



近年興起雲端遊戲概念，微軟去年在E3提及過Project xCloud，Sony有Playstation Now，而Google去年測試的Project Stream，就成為Stadia。



Stadia利用Google Cloud Platform分布在全球的數據中心做基建，用AMD特製硬件運作，處理圖像的浮點運算效能10.7TFLOPS，較Sony的家庭遊戲機PS4 Pro多兩倍。用戶打開電腦或手機的瀏覽器就可以玩，或用Chromecast投放到大電視。在GDC的示範中可見，5秒即可載入遊戲，毋須經過漫長的等待。正式推出服務時就已提供每秒60偵4K解像度HDR畫質，日後更可提升至8K影像。



不過，Google在後來補充，要做到每秒60偵4K解像度，需要網速30Mbps，1080p亦要25Mbps，意味着對頻寬要求較高，美國的平均網速亦僅僅合格。



Google正式向外發表的技術應成熟，但卻欠奉Stadia的遊戲名單，令前景未明。他們只公布早前用於示範Project Stream的《刺客教條：奧德賽》將成為平台首款遊戲。Google還成立製作室自行開發遊戲，亦已把開發工具交予過百間遊戲商做前期工作。



這一說法，即意味着未有大型遊戲製作室加入這新生態，更未有獨佔遊戲作賣點，又怎能叫人期待。要知道，微軟的Xbox One初期銷量給PS4比下去的最大原因，正是獨佔遊戲太少。而任天堂Switch能在市場立足，也是靠大量自家角色配合創新玩法。



Google現時只交代技術，稍後才公布詳情。到時就知其如何拉攏遊戲大廠支持，有哪些遊戲吸引玩家。



艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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