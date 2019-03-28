東方日報B1：金管首發3個虛擬銀行牌　騰訊落選

無實體分行的虛擬銀行時代正式來臨！香港金融管理局周三(27日)發出香港首批虛擬銀行牌照，分別由中國銀行(香港)(02388)、渣打銀行(香港)及眾安在綫(06060)三家公司牽頭的財團奪得，騰訊控股(00700)旗下財付通則大熱倒灶。金管局預期，獲批牌照的機構於未來六至九個月內開業。



金管局副總裁阮國恒表示，當局沒有設立虛擬銀行發牌上限，現時依然在處理餘下五份相關牌照申請，一旦申請人符合監管要求即可獲批牌照。他又透露，有部分申請人已接近獲發牌照要求。



是次獲發牌三家機構中，兩家由本地發鈔銀行牽頭，包括中銀香港夥拍京東數科及怡和集團組成的Livi VB，以及由渣打香港、電訊盈科(00008)、香港電訊(06823)及携程金融合資成立的SC Digital Solutions，餘下一家則是由眾安在綫與百仕達集團合資成立的眾安虛擬金融，香港持牌銀行數目將隨之增至155間。



阮國恒強調，當局批出牌照時考慮多項原則，包括有足夠財務能力長期持續經營銀行業務，具完善的科技平台，在全無分行的情況下應付「純數碼化」服務，重申沒有刻意考慮申請人的業務背景及資金來源。



他又指出，獲發牌照機構需要測試科技平台及系統、處理風險管理措施細節、設立遠程開戶技術及反洗黑錢機制等，當符合一系列監管期望後才能正式開業。



羅兵咸永道風險及控制服務合夥人吳冠豪估計，虛擬銀行籌備開業前，除後勤人員之外，還需要營運、合規、風險管理及董事等，平均需要逾一百人，意味三間虛擬銀行要聘請逾三百名銀行從業員。



至於具體業務發展，阮國恒表示，虛擬銀行暫時以服務香港市民或規模較細的中小型企業為主，故暫只接受持香港身份證市民開戶。開業初期亦將較審慎，先提供「輕資產」的存款及貸款服務，當運作開始成熟時，當局將與業界商討如何拓展其他業務，包括跨境銀行服務。



虛擬銀行正式進軍零售銀行市場，難免令市場憂慮業界競爭會加劇。他直言，香港已多年沒有發出新「全面銀行」牌照，而虛擬銀行只是以另一種方式經營的零售銀行，旨在提供全新的無分行服務。儘管某程度上銀行業競爭或會增加，但有信心市場能吸收及接納新事物。



具銀行界經驗的智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪分析，發牌結果反映金管局憂慮新科技公司可能不熟悉銀行業運作，做法是防止新銀行「無所不用其極」打價格戰，擾亂原有的業界生態，令部分中小型銀行客源銳減。



吳冠豪亦認為金管局有意「搵啲大(銀行)鎮住」，預期市場不會有「割喉式」價格戰，例如市場定存息約2至3厘時，即使虛擬銀行會提供較高利率，但不會提供高達5厘的存息。

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