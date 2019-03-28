金曹：4月買升贏面較高

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄早前指，所謂前事不忘，後事之師，雖然恒指早前由29,200點水平遇沽壓，周一大跌590點到28,500點水平，原因是歐洲PMI增長放緩，以及自2007年以來再次美債十年期長息再次低於三個月期美債短息，投資者憂慮經濟衰退，美國經歷十年的牛市將會終結。



不過，道指急跌之後，有分析員出來解畫，指就算孳息率曲線發生倒掛，從過去七個經濟周期的歷史數據計算，由倒掛發生到股市周期頂峰，標普500指數的漲幅中值也達到21%，而發生衰退的時間中值則是倒掛之後的19個月，結論是毋須驚慌。



如果看香港的期權盤，也的確未見到大手加注買Put，也不見量度市場恐慌情度的恒指波幅指數急升。3月沽躍Put在大跌590點的當天，仍是在28,000至28,400點、而周四期指結算，3月Put仍維持在28,400點、而4月Put則是27,600點。



推算下，3月結算應不會低於28,400點太多。假如美股繼續反彈，則結算有可能在活躍Call 28,800點附近。現時淡友成功由高位壓下，很可能3月結算價是低於2月結算價28,863點。



以往恒指4月是升市機會較大，自1997年以來，4月上升的概率是77%，而上升幅度平均是5.7%。如果只計數在250天平均線的4月，那升市概率更高達79%，平均升幅可達6.2%。下跌空間大概是1,000點，在27,600點已見支持。



4月期權近來活躍Put就是部署在27,600點，表示淡友也不敢太過進取，以27,600點為支持位。活躍Call部署在29,000至30,000點之間，取其中位數，估計上升目標是29,500點，距離28,600點好淡爭持區只有3.1%，換句話說，4月升穿29,500點的機會頗大。



假如大戶是用看好後市的跨價期權，例如Long Call 29,000及Short Call 29,200，只要結算價高於29,200點，可獲利92點，因有77%概率贏92點，而有23%輸108點。一套1萬元成本，預期可獲47.4點或2,370元。如果4月上升到平均數5.7%，便可以有23%利潤，值博率相當不錯。



中國建材(03323)最近整固，在60天線約6.03元好淡爭持。現價市盈率不足6倍，而預期2019年每股盈利1.2元，如仍以6倍估值，樂觀看股價可見7.2元。由於中建材的引伸波幅高，期權金相對收得多。如願意以6元在4月接貨，每股可收期權金0.35元，如做5張Short Put 6元，預備用6萬元接1萬股，那收取3,500元期權金，單月名義回報高達5.8%，化作年利率差不多有60厘，可說是相當吸引。



如做Short Put期權金是一定可以到的，而最大風險是接貨，即當4月結算低於6元，需要以6萬元接貨1萬股，接貨成本是6萬減去已收取的期權金，即是56,500元。以基礎因素論，5.65元買入價風險可控。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

