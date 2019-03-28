彭偉新：中國海外受惠樓市回暖

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在周一急跌590點後，整體走勢開始逐步回穩，並收復部分跌幅。不過，指數仍未能收復10天線及20天線阻力，因此整體走勢只可視為反彈，尤其是恒指在1月8日升破20天線後，只有在3月8日及今次跌穿20天線支持，若最終恒指真的失守20天線，整體走勢會進一步向下。



暫時看，港股或會先返回29,000點水平作整固，若確認未能重返20天線之上，恒指或會先跌返250天線水平。



由於美國聯儲局已暗示會在今年暫時加息，市場更認為美國會有機會在明年再度減息，令到本地整體的樓市有望再度活躍。此外，內地整體樓價亦開始回穩下，對於在內地及本地均有房地產項目的中國海外(00688)帶來正面支持。



內地開始見房價回升，加上人民幣匯價向好，去年因匯率帶來的損失會有望在今年出現回撥，對今年整體的盈利帶來正面作用。



中海股價在去年8月及10月跌至22.35元水平後，便形成了上升通道，更收復主要的移動平均線阻力。股價近日升上30.8元水平後回調，跌至28元水平後反彈，未有失守上升通道底部及100天線，預期股價有進一步反彈的機會。投資者可於28.5元水平買入，上望32元，若跌穿100天線27.5元先行止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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