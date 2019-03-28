楊俊文：港股調整實屬正常
2019年03月28日 00:18
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港股累升已多，出現調整實屬正常。(中新社圖片)
勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，期待以久的調整，終於在過去幾天出現，恒指由29,500點水平回至最低28,500點附近，市場用了一個極度牽強的理由，就是擔心經濟衰退去解釋此浪非常輕微的調整。事實上，港股升了5,000多點，就算甚麼不利消息事都沒有出現，來個1,000點的整固根本不需要理由。
市場也說，美國方面長短債息出現倒掛的現象是暗示美國經濟衰退，這現象發生，的確剛剛撞正經濟衰退 但兩者無必然關係。
今次好明顯是聯儲局改變息口展望下，市場資金在不確定的情況湧入短債市場，並非看淡長期經濟而買短債，所以用孳息曲線倒掛去說經濟衰退，並不合理。
勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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