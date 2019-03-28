王昕媛：康希諾業務具變現能力

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，周四上市的康希諾生物(06185)是一家做疫苗研發生產和商業化的企業，於2009年在天津成立，主要目標市場為私人疫苗市場，暫時尚未有盈利。集團2018年虧損1.38億元人民幣，預計腦膜炎球細疫苗MCV2和MCV4分別在今年和2020年上市後，企業將開始有主營業務收入。



研發管線來看，研發品種分三類：一是全球首創疫苗；二是中國首創(在研DTcP疫苗及在研MCV4)；三是進口替代品種。在12個疾病領域有15個在研疫苗，其中3個接近商業化的疫苗；6個處於臨床階段疫苗；6個臨床前疫苗。



其中，重點關注MCV2流腦結合疫苗和MCV4流腦結合疫苗。二價流腦結合疫苗3個月年齡組中表現出更好的安全性及於6至23個月的年齡組表現出更好的免疫原性，有望成為多糖疫苗(MPV)的替代品。預計MCV2將在2019年獲批上市。中國並無獲批的MCV4產品，公司預計公司的MCV4將在2019年提交新藥申請，2020年獲批上市。



另外，疫苗企業不同於藥品企業，生產過程複雜、對質量管理要求非常高，生產周期長需要六至十二個月，且中國不允許疫苗CMO外包服務。因此，康希諾擁有天然行業壁壘。目前天津已建成37,000平方米疫苗生產基地，原液年產能達到約7,000萬至8,000萬劑，能有效支持產品的商業化生產。



康希諾早期投資人包括：禮來亞洲基金、啟明創投、國投創新、歌斐資產、達晨創投等國內外知名基金，前期融資共計額7.8億元，E輪投後估值27.3億元。



以本次招股集資11.2億元(招股價21.5元計)，公司預期市值47億元左右，相比較A股疫苗股為小，智飛生物(300122.SZ)市值800億元人民幣、沃森生物(300142.SZ)市值325億元人民幣、康泰生物(300601.SZ)市值296億元人民幣。



公司市值細，短期難以吸引長線資金(Long Only)或者養老保險資金進入，唯公司屬於港股醫藥細分行業稀有品種、基石鎖定26%的份額、加上兩個新品兩年內上市，短期變現能力清晰。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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