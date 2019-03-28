鄧澤堂：新能源車股伺機低吸

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，美國長短債孳息出現倒掛，美股一度急挫，恒指周初一度跌至28,500點水平。不過，技術上看，資金並未離開美股市場，股市回吐幅度未必會太深，短期仍只會牛皮橫行。



至於港股，或將繼續在28,200至29,200點早前阻力區中徘徊，待期指結算及中美貿易談判有清楚結果後，走勢才會再次轉趨明朗，投資者可小注作區間炒作。



近日中國財政部、發改委等四個部委聯合公布，進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，當中包括降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準，促進產業優勝劣汰，防止市場大起大落。另外，為營造公平環境，在六月25日過渡期後，將取消地方購置補貼。



中央削減新能源汽車補貼，新能源車板塊應聲下挫。其實削補貼的論調，很久以前已經知道，而一直傳出的政策大方向和現時公布亦相近，故不必當作是嚴重的利淡信號，估計整個板塊應只繼續橫行徘徊，如因政策而過分下跌，反可以留意。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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