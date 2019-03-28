莫開偉：科創板登場在即　了解參與細節

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五上交所披露9家科創板受理企業，分別為晶晨半導體、睿創微納、天奈科技、江蘇北人、利元亨、寧波容百、和艦芯片、安瀚科技及武漢科前生物。這意味着科創板終於付諸實行，且據3月15日，中國結算組織各大證券公司召開科創板系統建設會議明確規定，4月1日可為投資者正式開通科創板交易權限，這意味着投資者參與科創板投資就在眼前。



科創板「上線」後，為投資者開展了又一條投資通道。但從當前看，投資者參與科創板應注意四個問題：



首先是掌握首批上市企業的時間。科創板股票發行上市流程包括申請受理、審核、上市委員會會議審議、報送證監會、證監會註冊、發行上市6個步驟。估計6月可獲得審核通過，7至八8月科創板開板，第一批企業上市。



其次是清楚科創板投資門檻。目前規定個人具有50萬元人民幣資產和兩年證券交易經驗的投資者，才可進入科創板參與投資，分享資本市場改革紅利。據統計，現有A股市場符合條件的個人投資者約300萬人，加上機構投資者，累計交易佔比超過70%。



對於這樣的投資規定，廣大投資者要理解監管部門用心良苦，主要是為保護中小投資者利益的有效舉措，讓中小投資者不再被資本市場風險所困擾。同時，也允許監管機構沒完全封堵，明確了三類產品可以參與科創板市場，一是前期發行的6隻戰略配售基金；二是現有可投資A股的公募基金；三是未來基金公司發行的一批主要投資科創板的公募基金。



第三是開立好科創板證券交易帳戶。個人投資科創板結算的證券帳戶應為中國結算開立的證券帳戶，以及投資者在證券公司開立的帳戶，中國結算開立的帳戶包括A股及B股帳戶等。



最後是明白特別注意的相關事項。比如投資者需簽署交易風險揭示書及掌握科創板的一些交易特徵，比如新股上市首周不設漲跌停限制，目的是為了形成合理的價格；科創板對融券交易機制進行了優化，科創板股票自上市後首個交易日起可作為融券標的，且融券標的證券選擇標準將與主板A股有所差異。



此外，在單筆申報數量上，科創板不再要求單筆申報數量為100股及其整倍數，對於市價訂單和限價訂單，規定單筆申報數量應不小於200股，可按1股為單位進行遞增；市價訂單單筆申報最大數量為5萬股，限價訂單單筆申報最大數量為10萬股。

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