溫灼培：日圓後向還看中美貿談

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，上周四美國聯儲局議息會上，聯儲局預期今年內將不加息，並待2020年可能加多一次息便結束是次加息周期。聯儲局雖有上述預期，但從利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局加息周期基本上已完結，並於今年內減息機會高達六成。



眾貨幣中，日圓對美日間之息差變化最為敏感。每當美債息跌，通常日圓也會相對偏強。上周所見，今次情況亦不例外，日圓確見轉強，惟不同之處是，美國國債以十年期債息為例，雖大幅急挫至近2.4厘，但日圓匯價當升至近110兌1美元，其升勢便似被限制。



咎其原因，相信是市場同時擔心環球經濟轉弱下會嚴重削弱日本出口，使日本難於面對一個過強的日圓匯價。



再者今年10月，日本將要提升消費稅由8%到10%。因此，日本更需要借助出口支撐經濟，難容許過強日圓匯價。當然話說回來，如中美貿易談判出問題導致環球投資氣氛轉差，就是日本政府不願意，日圓也難免會轉強。預期美元兌日圓暫於110水平徘徊，後向重點看本周中美貿易談判進展。

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