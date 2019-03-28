陳正犖：紐元或有下行壓力

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭央行早前公布最新議息結果，維持利率1.75厘不變，但政策取態由中性轉為鴿派。



央行行長奧爾改變對利率變動的說法，他之前提到，下一次利率變動，上升或下跌的機會均等，而最新說法則認為，下一次利率變動較大機會是下調利率。新西蘭央行的鴿派政策取態，拖累紐元兌美元由0.69急跌至0.68水平。



隨着新西蘭央行改變其政策取態，我們亦改變對新西蘭利率變動的預測。我們相信，行長奧爾或將跟隨最新的減息指引。我們預期，新西蘭央行或於今年5月8日及8月7日的議息會議分別減息25點子。央行鴿派取態及減息的可能性提高，或繼續令紐元受壓。



技術上，紐元兌美元一舉跌穿55天線及100天線，料短線有機會下試fibo 0.618的0.6762，若跌穿該水平，下一支持或為200天線0.6737。

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