鎊匯急漲0.3%　英首相文翠珊：完成脫歐後將辭職

英國國會下議院周三就8個脫歐選項舉行指示性投票(indicative votes)，向政府指示脫歐的方向。一直備受逼宮壓力的首相文翠珊對保守黨人發表激昂演說，稱若脫歐協議獲下議院通過，將辭去首相一職，但未有交代具體時間。



消息傳出後，英鎊兌美元由跌轉升，最新報1.3253，升0.31%。



英國廣播公司(BBC)卡伊内斯柏格(Laura Kuenssberg)引述消息指，文翠珊將於6月底最後一次以首相身份到日本出席G20峰會，在7月中交出相位予繼任人。如今文翠珊打算提早請辭，或有助脫歐協議在新期限4月12日前通過。報道指英國政府周五(29日)第三次將脫歐協議交付國會表決。



保守黨議員哈特(Simon Hart)形容文翠珊的演說充滿激情，但在座黨員均未有流淚。蘇格蘭事務大臣萬達偉(David Mundell)讚揚文翠珊「將國家利益置於個人得益之上」；工黨議員凱爾(Peter Kyle)則抨擊視首相職位空缺為機遇的議員令人厭惡。



蘇格蘭首席部長施雅晴表示：「若英國脫歐協議最終差劣到要首相承諾辭職才能通過，這將使本來已非常糟糕的事變得更糟。」在上月退出保守黨、呼籲舉行二次公投的蘇愛琳亦指，硬脫派若因此而支持脫歐協議，做法非常可恥。



下議院議長白高漢於議員提交的16個選項中篩選出8項，並交由議員表決。選項包括硬脫歐、工黨替代方案、留在歐盟關稅區及單一市場、將脫歐協議交由公投表決，及硬脫歐明顯下轉而不脫歐等。指示式投票對政府有參考作用，但沒有約束力。

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