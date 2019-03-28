美股收市：道指跌32點　波音蘋果逆市上漲

美國股市消化中段頹勢，三大指數收市跌幅大為收窄。道指高開低走，至中段最多曾跌232點，至尾市跌幅收窄，收報25,625點，跌32點或0.13%。標指收報2,805點，跌13點或0.46%；納指收報7,643點，跌48點或0.63%。



個股方面，波音公司公布對737 Max飛機進行系統升級，股價全日漲逾1%。蘋果公司周初公布一系列新的服務，股價周三上漲0.9%。



由於投資者對後市態度轉趨審慎，一眾高估值的雲服務公司股價受挫，Nutanix急跌7.87%；Zuora跌1.44%；Atlassian及Dropbox分別下跌4.09%和2.46%。



值得留意的是，10年期美國國債孳息率跌至2.386厘，創2017年底以來低位，低於3個月期國債孳息率約2.4厘水平，意味國債孳息率倒掛現象有所惡化，再度觸發市場對經濟衰退的憂慮。



中國今年首兩個月規模以上工業企業利潤按年跌14%，創2011年來新低，觸發市場對全球經濟放慢的憂慮。



The Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，股市需要全球經濟增長穩定，才有望繼續做好，而目前匯市及債市均出現了「審慎」的訊號，相信未來股市難以持續反彈。

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