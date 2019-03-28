【早晨評論精點】金曹：4月買升贏面較高

2019年03月28日 05:04
  • 東網電視
    更多新聞短片

    財經評論：港外貿每況愈下　增長缺口難彌補
    http://bit.ly/2JKSQ2U

    金曹：4月買升贏面較高
    http://bit.ly/2HMZzHI

    楊俊文：港股調整實屬正常
    http://bit.ly/2UfxuyA

    林嘉麒：衰退憂慮暫降　短線市況回穩
    http://bit.ly/2Ue0Q07

    莫開偉：科創板登場在即　了解參與細節
    http://bit.ly/2UgeFeH

    溫灼培：日圓後向還看中美貿談
    http://bit.ly/2CRJtbV

    陳正犖：紐元或有下行壓力
    http://bit.ly/2FyrS9c

    i Talk：科企龍頭攻雲端遊戲難突圍
    http://bit.ly/2uvplYa

    【名家筆陣】黃紹基：「創新拉動鏈」提升競爭力
    http://bit.ly/2CEUrkQ
    ─ ─ ─ ─ ─ ─
    「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm

    「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向
    http://money18.on.cc/connect/dqb.html