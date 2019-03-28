【早晨評論精點】金曹：4月買升贏面較高

財經評論：港外貿每況愈下 增長缺口難彌補

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金曹：4月買升贏面較高

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楊俊文：港股調整實屬正常

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林嘉麒：衰退憂慮暫降 短線市況回穩

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莫開偉：科創板登場在即 了解參與細節

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溫灼培：日圓後向還看中美貿談

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陳正犖：紐元或有下行壓力

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i Talk：科企龍頭攻雲端遊戲難突圍

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【名家筆陣】黃紹基：「創新拉動鏈」提升競爭力

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