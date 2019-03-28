騰邦控股未收到出售附屬餘款

騰邦控股(06880)公布，有關出售雲動力(天津)電子商務的12%股權，自出售事項於2018年12月29日完成至今，公司一直積極與創始股東及買方天津雲橙跟進出售事項的代價支付事宜。



當最後一期3,361萬元人民幣的代價於今年2月28日到期時，買方要求延期至3月31日付款以允許更多時間籌集資金。公司口頭同意買方的延期要求。



買賣雙方於周三(27日)訂立回購協議的補充協議；賣方騰邦金躍亦與創始股東之一王嘯巍訂立股權質押協議，王氏同意以賣方為受益人，質押目標公司合共12%的股權，作為買方履行於補充協議項下的支付責任的質押擔保。



公司指出，上述的最後一期代價支付安排的變動，可能在若干程度上影響公司優先票據贖回的計劃。然而，公司目前的營運資金足夠應付該贖回。董事會現時密切監督買方的還款進度，並繼續從不同角度評估對公司的潛在影響。



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