英國議會指示性投票選項全遭否決　鎊匯企1.316

英國下議院周三(27日)就脫歐選項舉行指示性投票，但篩出的8個選項均未獲大多數支持。下議院最終以441票支持、105票反對的投票結果，確認將原定的脫歐日期從法律中移除。



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發起指示性投票的前蘭開斯特公爵領地事務大臣利凱輝表示，所有選項未獲大多數支持，希望下周一(4月1日)繼續作出辯論。



脫歐事務大臣柏建熙則表示，結果反映首相文翠珊的脫歐協議仍是最佳選項，政府將提出動議為周五表決首相的脫歐協議創造條件。文翠珊稱，英國完成脫歐將辭去首相職位，但她未給出時間表。



值得留意的是，留在關稅同盟的方案僅以264支持對272反對、即8票之差遭否決。遭否決的指示性投票脫歐選項包括︰

●關稅同盟

●公眾確認投票

●工黨替代方案

●單一市場

●撤回《里斯本條約》第50條

●無協議脫歐

●馬特豪斯B計劃

●歐洲自由貿易協會(EFTA)或歐洲經濟區(EEA)





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