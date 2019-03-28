【市前重點睇】道指收跌32點　鎊匯再跌穿1.32

●美匯指數反覆企96.7，離岸人民幣(CNH)跌至6.738，港匯企7.849，圓匯續守110.5，歐元跌至1.124，英鎊跌穿1.32水平，低見1.3151。金價於1,310美元關上落。布油68美元關得復失，紐油跌至59.32美元。道指期貨下跌。



●道指收報25,625點，跌32點。標指收報2,805點，跌13點；納指收報7,643點，跌48點。 https://bit.ly/2Fx5qgN



-美國叫車平台Lyft計劃於周五(29日)在美國上市，上市招股價區間由之前每股62至68美元，上調至每股70至72美元，公司總估值超過200億美元。



●港股ADR指數收報28,626點，跌101點。



●美國10年期國債孳息率曾跌至2.3507厘，創2017年底以來低位，收報2.3665厘，跌5.65個點子。



●美國1月份貿易赤字由去年12月的599億美元的10年新高，縮窄至511億美元，低過預期的570億美元。對華貿赤降至332億美元。



●美國商務部宣布展開新的反傾銷和反補貼調查，以確定中國是否向美國傾銷木質櫥櫃和梳妝台並對生產商提供不公平的補貼。



●紐約期油收報每桶59.41美元，跌0.53美元或0.88%；布蘭特期油收報每桶67.83美元，跌0.14美元或0.21%。



-特朗普稱，俄羅斯非常清楚他們需要離開委內瑞拉。當被問及美國是否準備在委內瑞拉使用武力時，特朗普表示「所有選項都在桌面上」。



●紐約期金收報每安士1,311.3美元，跌3.7美元或0.3%。



●英國富時100指數收報7,194點，跌2點；法國CAC指數收報5,301點，跌6點；德國DAX指數收報11,419點，跌少於1點。



●英國下議院就脫歐選項舉行指示性投票，結果篩出的8項全遭否決。https://bit.ly/2usSpjg



-英國首相文翠珊指出，若脫歐協議獲下議院通過，將辭去首相一職，但未有交代具體時間。



●投資者周三大量拋售土耳其債券和股票，里拉掉期利率突破1,000%。

-土耳其貨幣里拉流動性收緊，加上地方選舉在即引發憂慮，土耳其股市遭遇重挫逾5.6%，創自2016年7月以來最大單日跌幅。



●沙特阿美斥資691億美元收購沙特基礎工業公司70%股權，交易額創中東有史以來最高紀錄。



●中國人壽去年純利113.95億元人民幣，按年減少64.6%，每股盈利0.39元人民幣，末期息16分。



●上交所公布科創板第2批受理企業，共8家包括華興源創及微芯生物等。



●銀保監批准籌建首家外資養老保險公司。



●金管首發3個虛擬銀行牌，騰訊落選。

https://bit.ly/2HJfo28



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