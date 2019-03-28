土耳其抽緊里拉銀根打大鱷！離岸掉期拆息抽升至1000%

外電報道，土耳其地方選舉在即之際，土耳其當局與國際投資者的對峙局面惡化，土耳其貨幣里拉的波動率創下自2004年以來最大4天漲幅。里拉兌每美元最新報5.40，跌0.4%。



這次地方選舉將月底舉行，被視為考驗總統埃爾多安的受歡迎程度。為防止本幣里拉貶值，當局禁止銀行向外資借出里拉、抽緊里拉銀根，觸發離岸掉期市場隔夜拆息抽升至超過1,000%；引發投資者拋售股債。土耳其BIST 100指數周三收報91,855點，跌5,523點或5.67%，創1個月新低，並創自2016年7月以來最大單日跌幅。



Investec Bank駐倫敦交易員Julian Rimmer表示，21年來從未見這個市場出現如此情況。這為短期政治權宜之計，犧牲了長期實效，使市場質疑里拉的可投資性。



市場正觀望土耳其當局的收緊管制措施會否引發新興市場新一輪動盪。Vanguard Asset Management駐倫敦全球新興市場活躍固定收益基金聯席主管Nick Eisinger表示，土耳其局勢存在蔓延風險，現時印尼盾和南非蘭特已看到一點影響。



富國銀行證券策略師Brendan McKenna稱，蔓延主要集中在南非蘭特和巴西雷亞爾。去年里拉危機，這些貨幣也受波及。



倫敦Union Bancaire Privee高級策略師Koon Chow表示，除非里拉出現趨勢性貶值，否則影響可能有限，因為全球債息趨降。



波蘭Cinkciarzpl高級分析師Marcin Lipka認為，至少到目前為止，沒有傳染效應。新興市場的整體情緒中性或有些積極。但他指，土耳其的地方選舉很麻煩，埃爾多安的AKP正在大城市失去支持，當局對經濟也過於樂觀了。





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