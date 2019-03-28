全球經貿戰︰人民幣匯率問題或只有「寬鬆」共識

外電報道，中美新一輪談判今起啟動，就人民幣匯率問題，市場普遍認為，相比1980年代美國與日本達成的廣場協議，中美更可能達成的是一個寬泛而鬆散的協議。中國能夠同意的是承諾避免人民幣競爭性貶值，同時就貨幣政策與匯率問題進行更多的溝通與協調。



富拓全球外匯主管Jameel Ahmad指出，特朗普想要中國保證人民幣兌美元不會跌至特定水平，這一要求是與市場脫節的。如果中美之間就匯率問題達成協議，可能讓人民幣兌美元有不超過5%的升值幅度。



法國巴黎銀行新興市場固定收益主管Bryan Carter認為，雙方可能會支持達成一個允許「市場力量」決定匯率，或者承諾「符合經濟基本面」的強勢人民幣的寬鬆貨幣協議。他不認為中國會在外部壓力下、重新調整其實際有效匯率的籃子或者中間價機制。



Ebury Partners首席風險官Enrique Diaz-Alvarez指出，中國可以通過歐元以及其它亞洲貿易伙伴貨幣的升值來維持中國的競爭力。



匯率協議的另一個核心問題在於如何執行，分析人士認為，中國可能需要披露更多的數據，但是披露的標準見仁見智。



Bryan Carter指出，不期待會有任何可能影響中國央行靈活性的具體措施或者要求，如果有關於加強數據透明度或監測方面的說法，那基本上也是在IMF的標準內。



另有多位分析師指出，「美墨加」協定可能為中美匯率協議提供一個參考的範本。美墨加協定中，對具體的干預行為披露範圍和時效進行了具體規定，包括干預之後立即披露，以及每月公布在即期、遠期市場的外匯干預。



澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh稱，中國央行每月公布外匯存底和外國淨資產頭寸，可以代表潛在的干預；問題是該協議是否會更進一步要求中國更積極地披露實際的干預活動，類似於日本央行或印度央行。



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