【股民熱話】香港經濟轉差　股市可繼續升嗎？

受中美貿易戰影響，自去年末季開始，香港經濟增長已開始放緩，而今年首季下跌趨勢未有改變。政府統計處公布，2019年2月份香港商品整體出口貨值為2,287億元，按年下跌6.9%，為連續4個月下跌，跌幅大於預期，也是2016年3月以來最大跌幅。合併1月及2月份計算，期內出口貨值按年下跌3.1%，無論是出口往中國內地、亞洲、抑或美國和德國，出口貨值均呈不同程度下跌，顯見情況相當差劣。



要知道，貿易及物流業增加價值佔本地生產總值的百分比高達兩成，若出口持續轉差，今年香港經濟必將受到打擊。



港股基本因素轉差，可恒指自去年10月以來累積逾兩成升幅，成交增加，主要受內地股市向好以及中美貿易談判存憧憬所致。之不過，如今中美貿易談判能否在4月份達成協議，尚存變數，一拖再拖，對香港經濟肯定不是好消息。



再看內地股市，雖然當局全方位採取措施穩經濟，4月又有大型減稅降費措施出台，可凡此種種，意義在於「穩」，經濟增長不跌太多已是萬幸。如是者，股市在估值低殘的修正過後，便會回歸理性，兩地股市能否在次季延續升勢，不無疑問。



經歷首季的升市後，周四(28日)為港股期指結算，周五(29日)基金季結，漂亮季績完成，企業業績期亦已差不多完結。展望次季，市場焦點好大機會重落經濟層面，亦即是說，要找到刺激向上的利好消息不容易，反而動搖信心、引發沽壓的利淡消息卻較容易出現，經濟雲霧滿布，股市誠然難以過分樂觀。



如是者，次季港股不見得能重演首季的旺景，指數料會趨向反覆波動為主。要打破悶局，還看中美貿易談判結果是福還是禍！



東方產經專欄作者帥哥



僅29%小型企業料香港經濟有增長 業務憧憬亞太最差！

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香港2月出口按年大跌6.9% 連挫4個月

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博鰲亞洲競爭力報告 香港跌至第4位

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