亞洲股市：日股挫逾300點　能源股領跌

美股收跌；亞洲主要股市跟隨向下，日本日經225指數早段大跌325點或1.5%，報21,053點。



板塊方面，能源股挫3%，醫療保健股跌2%，金融及地產股齊跌逾1%。個股中，三井造船下挫5%，富士電機及大和證券均跌逾3%。



Gunma Bank挫逾5%。公司下調全年淨利潤預測19%。



京瓷跌1.3%，關西電力跌0.7%。兩公司共組太陽能發電系統公司。



日產汽車跌0.7%。公司計劃減產後，擬裁減西班牙巴塞隆拿工廠的600個職位。



液晶顯示器製造商日本顯示器跌近3%。東海東京証券將其評級下調至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌15點或0.7%，報2,130點。大韓航空跌逾4%，韓進陸海國際物流及POLUS生物製藥齊跌3%，三星電子跌1%。



澳洲悉尼普通股指數跌17點或0.2%，報6,200點。板塊方面，資訊技術股跌0.8%，金融及地產股跌幅不足0.5%。個股中，Virtus醫療及Paladin Energy同跌逾3%。



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