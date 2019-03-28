【空軍透視】比亞迪股份沽空活躍

內地明確今年新能源汽車補貼大幅降低，此消息一出，作為行業龍頭的比亞迪股份(01211)首當其衝受影響，淡友亦乘機「空」群出動，該股周三(27日)之沽空金額按日急增近1.8倍至1.22億元，為本月以來最多，沽空比率23.1%。拖累其股價一度挫逾4%低見48.2元。



多間大行亦就此消息發表報告，其中摩根士丹利相信比亞迪股價會在未來15日下趺，此情境出現的概率大約為70%至80%，予其「減持」評級，目標價為30元，意味着現價有近四成的潛在跌幅。



至於瑞信亦降其目標價至57元，認為新能源車補貼政策略遜預期。但中金仍維持樂觀預期，指比亞迪可通過汽車銷量增加、成本降低，應對補貼退坡。



事實上，比亞迪目前主要收入來源來自新能源汽車銷售，若然今次政策確認落地，來自國家補貼將會由原來的水平下跌50%至60%，在6月份政策過渡期完結後，更將會完全失去地方補貼，因此相信新的補貼政策將會對公司帶來負面影響。



雖然喺消息公布後，周三該股僅微跌2%收市，但股價近日升至52元關口已明顯受阻，加上大行唱淡且沽空急增，相信股價有機會進一步調整，短線或先行考驗46元低位支持，暫時眼看手勿動為妙。

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