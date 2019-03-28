A股快報：三大指數齊跌　金融股偏軟

內地股市下跌，滬綜指低開12點或0.43%，報3,009點；深成指低開23點或0.24%，至9,586點；創業板指數低開5點或0.35%，報1,632點。



板塊方面，水泥及有色金屬股齊跌0.8%，金融股跌0.7%，地產股跌0.4%；而飛機製造及釀酒股升幅不足0.5%，次新股領漲3%。



爾康製藥升停板。公司公告，與元貴資產、素麻生物簽訂《合作意向協議》，與元貴資產擬成立股權投資基金，認購素麻生物不超過10%股權，基金規模暫定為不逾5,250萬元人民幣(下同)。



中集集團高開1.5%。公司擬發行不超過100億元人民幣的中期票據。



一汽轎車今日(28日)起停牌。公司公告稱，控股股東一汽股份正籌劃對其重大資產重組事項，一汽轎車擬以資產置換、發行股份購買資產等方式購買一汽股份持有的一汽解放股權並集資。一汽夏利高開9.8%，一汽富維高開5.8%。



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