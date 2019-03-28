周小川談WTO改革︰前提支持多邊主義　中國維持發展中國家地位

內媒引述博鰲亞洲論壇副理事長、人民銀行前行長周小川在論壇期間就世界貿易組織(WTO)改革發言指，中美之間現正進行貿易談判，把這個談判談好了，很多爭端都可以得到適當的解決；但更長遠地看，還是希望WTO改革成功，貿易爭端將得以在WTO框架上解決。



周小川指出，貿易不平衡並不僅僅是貿易的問題。貿易摩擦可能很多都是源於宏觀經濟問題。如一個國家的GDP中的儲蓄率很低，一些國家的儲蓄率更高，那麼必然會引導資本流向，出現貿易和投資的不平衡。所以要解決問題，就要把宏觀經濟的問題和貿易摩擦的問題共同來解決。



同時，現在美國政府把注意力過多地關注在貨物貿易逆差上，而沒有充分考慮發揮自己在服務貿易上的優勢，這種態度令人很難理解。對中國來說，中國在服務貿易上的逆差在不斷地增加。所以在世貿框架下，需要進一步強調服務貿易的重要性；特別是在數字時代，新的世貿組織改革必須要足夠地關注包括與數字產品相關的貿易規則。



他表示，中國曾經和一些歐盟機構積極地討論過世貿改革問題。有一些批評觀點針對的是中國在貿易中的一些做法，包括一些所謂的扭曲和不合理的補貼。對於市場扭曲行為，中國政府願意加快改革和轉型，所以這些扭曲最終是會逐漸消失的。而中國在加入WTO之後，一直在做包括價格上的改革，降低關稅，讓國內的價格系統跟國際的價格系統更加地接軌，極大地降低了政府補貼。



至於有質疑中國是否還是發展中國家地位的這個問題，多年來，中國一直保持發展中國家的身份，這不僅為自己的利益說話，同時也為整個發展中世界執言，在這一方面，中國將會繼續這麼做下去。



周小川表示，當前WTO改革勢在必行，但前提是大多數國家支持多邊主義，如果一兩個大經濟體還是堅持採用單邊主義的做法，改革將困難重重；這時就需要有第2、第3套計劃來支持自貿體系並遏制保護主義。





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