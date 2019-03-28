【即市分析】補貼大減　汽車股將現新格局？

今年內地新能源補貼政策正式出爐，減補貼的做法來得並不意外，故見周三(27日)中資汽車股表現理性，不少更報升收市(汽車製造板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO )。未來汽車業將現新格局，即依賴補貼為生的低端企業將被淘汰，具研發及銷售優勢的大型車企將加快發展，與外資車廠爭長短。



內地財政部、工業和信息化部、科技部及發改委聯合發布《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確根據新能源汽車規莫效益、成本下降等因素以及補貼政策退坡退出的規定，降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準，以促進產業優勝劣汰，防止市場大起大落。



是次通知提出，在今年3月26日至6月25日的3個月過渡期。補貼的門檻由過去150續航里程提升至250公里或以上，且補貼額縮水近半。可以預見的是，未來政府資源會由補貼車廠，改善投入更多資源加快地方新能源車配套基礎設施，以創造更有利的新能源汽車業發展的環境，加快完善產業鍊。



如是者，預計在這3個月的過渡期內，不少客戶會落急彈趕及取得舊有的補貼額，或可對如比亞迪股份(01211)等新能源汽車股的季度營銷有所幫助，惟此後長遠汽車股勝敗，還得在取決於產品研發及銷售等表現。



上月比亞迪已就去年度盈利倒退發盈警，故周三公布的年度業績表現，投資者該不會意外。其實，未來中資汽車股從事內銷市場，肯定不易為的。適者生存，相信車企會更積極開拓海外市場。就如比亞迪近日便表示，旗下日本附屬接受專為日本設計的電動巴士訂單，目標在2024年前在當地銷售一千雨電動巴士(https://bit.ly/2UX6qRV )。



其他如吉汽(00175)、長城汽車(02333)、東風集團(00489)、廣汽集團(02238)等汽車股，未來數年經營皆非坦途，一來銷售高增長日子不再，二來在外資准入放寬下，要面對更激烈的競爭環境。只宜在技術上極度超賣時出手小注吸納博反彈而已，長線投資顯然未到適合時機。



東方產經專欄作者股博士



四部委：6月25日後不再予新能源車購置補貼

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