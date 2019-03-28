港股格局：耀才許繹彬指次季大市將徘徊28000點

周四港股走勢反覆，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股早前衝破29,000之際，坊間即充斥一片牛市重臨的想法，殊不知環球經濟龍頭美國突傳出債息曲線「倒掛」的現象，情況或可能進一步擴大，令市場憂慮美國經濟出現衰退徵兆，為原本㷫烚烚的A股及港股情緒當頭澆了一盆冰水，確實應驗了「美國打噴嚏，全球大傷風」。



美國聯儲局的取向也已由鷹派轉為鴿派，甚至「十分鴿」，今年內非但不加息，更有減息的可能，九月更加停止縮表，令外界已近肯定美國經濟前景不甚樂觀。



他續指，若果美國經濟真是盛極轉衰，反而有助促進中美貿易戰加速作出和解，總統特朗普肯定不想為放緩的本土經濟再雪上加霜，令其連任的選戰未響號角，已先失去民心歸向。近日可以看到中美貿易戰談判代表「你來我往」，談判進展得如火如荼，中國國務院副總理劉鶴將於4月3日帶領中國代表團於訪美，雙方目標在四月尾達成最終協議。屆時特朗普和中國國家主席習近平將再次會面，料共同為這場史上最大規模的貿易爭端劃上句號。



歐洲近期也是多事之秋，英國脫歐一波三折，搞到首相英國首相文翠珊焦頭爛額，被下議院奪去話事權以及脫歐日期一再延遲，不過，脫歐進程對港股的衝擊相對較有限。香港方面隨著業績期進入尾聲，港股踏進第二季料將徘徊於28,000點之上，但須慎防美國孳息倒掛情況持續，令衰退風險繼續升溫，美股風雨飄搖亦不利港股走勢，短期或拖累恒指有機會跌穿二萬八心理關口，但筆者認為，有調整才是健康的表現，若能調整至27,800至28,200水平喘定，不妨作出撈底，分段吼低入心水股也不失為上策。



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