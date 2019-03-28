【專家樓評】陳永傑：買樓最重要睇Location

近月港股從低位反彈不少，但能夠真正贏錢的股民不會很多，因為他們未必買中影響恒生指數升跌的大藍籌股。不過，買樓只要購買一些好位置的樓盤，贏面會比較高，因為位置好如同買中大藍籌股。



何謂好位置的樓盤？例如港鐵站上蓋以至尊貴地區的樓盤，有些樓盤景觀特別好，地段也是上佳的。因為位置好的樓盤不僅交通方便，保值及升值能力也較高。至於尊貴地區例如山頂、半山、傳統豪宅區當然也是好位置，否則不會價錢比天高；況且，尊貴地區是無可代替，一盤難求。



置業人士想買樓，希望達到保本增值的目的，好位置的樓盤絕對是首選，尤以交通方便的鐵路上蓋樓盤，似股票市場的大藍籌股，比較令買家安心。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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