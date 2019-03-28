【即市分析】中興通訊可繼續睇好

東方產經專欄作者股博士：近期市況飄忽，市場資金主面都係睇住強勢股順勢炒作，又或追有業績支持的個股。今日(周四)就見隻剛公布業績的中興通訊(00763)逆市呈強，即市升逾一成，可以留意。



先睇業績，集團公布截至去年底止年度業績，期內虧損69.83億元人民幣(下同)，17年同期則賺45.68億元；每股虧損1.67元，不派末期息。不過，該股同時公布2019年第1季度業績預告，今年1至3月淨利潤8億至12億元，基本每股收益0.19至0.29元；相對去年同期虧損為54.07億元，表現明顯改善。



值得留意，集團指今年首季業績按年相比增長幅度較大，主因是上年同期虧損所致。事實上，睇番相關虧損主因是早前一次性的10億美元罰款及因相關事項引起的經營損失及預提損失，故對未來盈利影響不大。簡單而言，就係壞消息睇落已經出得八八九九，未來集團應可否極泰來，難怪資金績後大舉押注博反彈！



除業績有機會重拾正軌外，其實中興同樣受惠年內熱炒的5G概念，事關今年為內地5G發展大年，部分手機生產商將有5G手機推出市場，估計相關主題將持續有炒作，中興咁大隻，相信要炒上唔係難事。



走勢上，該股股價今日裂口高開後動力持續，即市升12%報24.6元，短期若能在大成交配合下上破前高位阻力26.6元，進一步上升機會唔細，故可於現水平吼位落第一注，並候破位而上後再加注，目標價睇30元，跌穿20日線約23.4元止蝕。

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