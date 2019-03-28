港股格局：郭家耀料進入橫行整固期

正榮地產金融業務部副總裁郭家耀指，港股近期走勢波動，是受到投資者持續關注債息倒掛情況、美股走勢受壓，加上中美貿談亦未見大進，A股開始出現回吐等因素影響，他預期由於港股首季表現硬淨，季結前部分投資者或選擇先行獲利，故未能進一步提振大市，料恒指將橫行整固一段時間，在28,000點至29,000點水平上落。



業績股方面，他認為建設銀行(00939)去年表現合符預期，資產質量穩定、撥備覆蓋進一步上升至200%以上、淨息差略為擴闊等數個指標都與市場預期相若。市場關注由於內地持續放水，整體息差會否不再有擴闊的動力，以及壞帳會否因宏觀經濟形勢而有進一步上升等，料行業盈利表現往後未會有太大的上升空間。



中興通訊(00763)方面，郭認為業績合符市場預期，雖然市場對海外市場電訊設備銷售仍有憂慮，惟今年於內地仍屬5G投資期，加上去年第四季營運現明顯反彈，料對往後業績復甦有幫助，加上股價估值仍較低，料股價短期受業績帶動會有較強勁的表現。



中國人壽(02628)方面，業績未有為市場帶來驚喜，預期今年新業務價值及內涵價值等，仍會隨保費收入增加及產品銷售組成而有所改善。不過市場關注往後產品毛利可否繼持回升的勢頭，以及往績未及同業等因素，預期股價短期將繼續在20元水平上落。



另外，比亞迪股份(01211)業績與市場預期相若，雖然集團公布首季將有盈喜，惟政府早前表明將削減新能源車補貼政策，市場關注下半年銷售情況，加上股價目前不算便宜，建議投資者繼續觀望補貼政策取消後對銷售情況的影響。



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