【即市分析】建行未到買入時機

東方產經專欄作者帥哥：業績期接近尾聲，多隻內銀內險股壓軸登場，其中建設銀行(00939)去年度錄得純利2,546.55億人民幣(下同)，按年增長5.1%，略低於市場預期，派末期息30.6分，上年同期派29.1分。該股今早(28日)先跌後回順，現跌幅收窄至0.8%報6.8港元。



集團年內經營收入6,337.72億元，增加6.7%，其中利息淨收入按年升7.5%至4,862.78億元。手續費及佣金淨收入1,230.35億元，增加4.5%。而不良貸款額2,008.81億元，較年初增加85.9億元；不良貸款率則下降0.03個百分點至1.46%。至於核心一級資本充足率增0.74個百分點至13.83%。



事實上，市場憧憬內銀股在內地經濟放緩過程中發揮更多政策作用，獲國策支持的可能性將提高。而較為寬鬆的貨幣政策及其他政策支持，亦一定程度抵銷業務受政策指引造成的盈利壓力，前景未宜敢看得太淡。



建行盈利表現雖略差過預期，但仍維持穩中有升之勢，且勝在派息穩定以及股息率高，有一定捧場客，故見今早股價未見明顯沽壓。



不過，由技術層面而言，該股近日升至7.2港元水平呈圓頂回落，並已失守多條平均線，下一支持在100日線在6.7港元，若再告失守，後市有機會要下試6.4港元水平，股價暫未能扭轉跌勢，博反彈時機未到。

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