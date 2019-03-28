二手成交：東環海景三房套　SSD鬆綁賺逾百萬沽

利嘉閣地產高級分區董事關騰達透露，東涌東環最新錄得1A座中層2室成交，單位實用面積約645方呎，採三房套兩廳間隔，座向東北，外望可享蔚藍海景。



單位原開價860萬港元放售，經議價後微減12萬元或約1.4%，最後以848萬元沽出，折合實用面積呎價約13,147元。



據悉，原業主約於2015年9月，以約734.2萬元買入上述單位，持貨滿3年，SSD(額外印花稅)鬆綁後轉手，帳面獲利約113.8萬元，賺價約15%。



東環今月暫錄24宗二手成交，平均實用面積呎價約13,940元。現時屋苑放盤約有131個，最低入場費由約830萬元起。



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