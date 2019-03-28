與美聯儲「對賭」！歐洲美元期權市場再現巨額交易

外電報道，在聯儲局「進一步轉鴿」之後，歐洲美元期權市場上周開始約有3,000萬美元投入了一項期權交易，押注市場對今年聯儲局降息的預期「過火」。該策略被稱為禿鷹式歐洲美元看跌期權(eurodollar put option condor)，只要聯儲局今年按兵不動，就能賺錢。



由於對全球經濟增長前景的擔憂加劇，市場錯遍預期聯儲局今年將有減息之舉。聯邦基金利率期貨反映到2019年底聯儲局將降息約30個基點，暗示將至少進行一次幅度為25個基點的降息。



然而，上述期權交易於周三(27日)迅速增加；投資者買入約200,000份禿鷹式歐洲美元看跌期權，總額2,000萬美元。計及上周四以來被購入的合約規模，已導致12月到期的歐洲美元期權風險激增。



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