人民幣Hibor：隔夜息降至2.15厘 CNY彈至6.72
2019年03月28日 11:51
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.15厘；1、2星期及1個月拆息由2.91至2.97厘不等，2、3、6及12個月拆息則介乎3.05至3.56厘。
28/3/2019
隔夜 2.15604厘
1星期 2.91933厘
2星期 2.92733厘
1個月 2.97467厘
2個月 3.05067厘
3個月 3.16367厘
6個月 3.36883厘
12個月 3.56800厘
27/3/2019
隔夜 2.49400厘
1星期 2.80300厘
2星期 2.87983厘
1個月 2.93750厘
2個月 3.03250厘
3個月 3.09533厘
6個月 3.24067厘
12個月 3.43850厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7350，回至6.7500，最新報6.7375；在岸人民幣(CNY)則由6.7428，回升至6.7258，最新報6.7291。
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