人民幣Hibor：隔夜息降至2.15厘　CNY彈至6.72

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.15厘；1、2星期及1個月拆息由2.91至2.97厘不等，2、3、6及12個月拆息則介乎3.05至3.56厘。



28/3/2019

隔夜 2.15604厘

1星期 2.91933厘

2星期 2.92733厘

1個月 2.97467厘

2個月 3.05067厘

3個月 3.16367厘

6個月 3.36883厘

12個月 3.56800厘



27/3/2019

隔夜 2.49400厘

1星期 2.80300厘

2星期 2.87983厘

1個月 2.93750厘

2個月 3.03250厘

3個月 3.09533厘

6個月 3.24067厘

12個月 3.43850厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7350，回至6.7500，最新報6.7375；在岸人民幣(CNY)則由6.7428，回升至6.7258，最新報6.7291。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

