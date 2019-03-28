人民幣Hibor：隔夜息降至2.15厘　CNY彈至6.72

2019年03月28日 11:51
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.15厘；1、2星期及1個月拆息由2.91至2.97厘不等，2、3、6及12個月拆息則介乎3.05至3.56厘。

    28/3/2019
    隔夜 2.15604厘
    1星期 2.91933厘
    2星期 2.92733厘
    1個月 2.97467厘
    2個月 3.05067厘
    3個月 3.16367厘
    6個月 3.36883厘
    12個月 3.56800厘

    27/3/2019
    隔夜 2.49400厘
    1星期 2.80300厘
    2星期 2.87983厘
    1個月 2.93750厘
    2個月 3.03250厘
    3個月 3.09533厘
    6個月 3.24067厘
    12個月 3.43850厘

    人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7350，回至6.7500，最新報6.7375；在岸人民幣(CNY)則由6.7428，回升至6.7258，最新報6.7291。
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