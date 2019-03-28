新股專輯：康希諾生物半日炒高51%

2隻新股周四(28日)掛牌，包括香港第7間未有盈利生物科技股份康希諾生物(06185)及中國線上教育提供商新東方在綫(01797)。



康希諾生物開市報30.5港元，其後一度升至33.65元日中高位，半日收報33.3元，較招股價22元高出51%；成交逾6億元。



新東方在綫開市價為10.2元，之後升至高位10.56元乏力，回至9.53元日中低位，半日收報9.99元，較招股價10.2元低2%；成交近5億元。



康希諾生物旗下依波拉病毒疫苗已獲取中國當局的批文，公司董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理宇學峰稱，該疫苗只為中國作儲備，並非在中國公開市場發售，現已計劃向海外發售以錄盈利，如非洲剛果，因當地對該疫苗有需求，但仍有待海外市場的藥物監管機構審核。另外，目前有另一種疫苗進行新藥申請，預料今年底會有結果。



對於中國出現假疫苗事件後，當局嚴控醫藥業市場。宇學峰認為，一切調控是整頓市場，讓市場更健康發展，而公司有嚴格的規範，是合法合規。



新東方在綫董事長俞敏洪表示，騰訊(00700)是公司第二大股東，在資源上有很多合作，而且重視教育發展，雙方日後仍會有合作。



他又指，公司與母企新東方教育科技集團關係密切，兩者可以有很好的資源互換及互補，如課程及教師資源等。隨着網絡世代逐漸長大，預料對線上教育需求殷切，長遠看好市場發展。



他表示，若上海證券交易所在去年設立科創板，或不會來港上市，因為中國更熟悉公司品牌，但香港是國際資本市場，能更有效和海外市場對接。



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