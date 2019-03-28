【瑞通推介】吉汽待破位　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚最多曾跌232點，至尾市跌幅收窄，收報25,625點，跌32點或0.13%。



恒指周三(27日)跟隨A股回升，收報28,728點，升161點或0.56%。周四(28日)期指結算日，恒指早段一度偏軟，曾跌約百點至28,600點水平，即市支持留意50天線約28,240點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾7,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.5億元，反映較多投資者認為港股調整將至。



外媒引述消息指，吉利汽車母企吉利控股正考慮收購戴姆勒旗下小型車品牌Smart約50%股權。吉汽周三盤中觸及14.3元低位後逐步向上，收市由跌轉升，10天和20天線失而復得，周四早段窄幅整固，暫受制於15元，技術走勢呈收窄三角形，屬於整固待破格局。周三有逾50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄111萬元淨流出。



金山軟件去年純利大跌88%至3.89億元人民幣，但由於第4季度收入超出市場預期，加上市場預期公司5月底或6月初將推出新手機遊戲，獲券商唱好上調目標價，刺激股份周三最多升逾13%至20元，收市仍大漲12.5%。周四早段低開後回升，再度挑戰20元關口。逾310萬元在周三淨流出其好倉，另同日有逾110萬元淨流入淡倉。



國際油價近日高企，推動石油股造好，三桶油以中國海洋石油周三表現最佳，收升3.9%，以全日高位14.36元收市，創年內高，並處所有平均線之上。不過，美國原油庫存意外增加，拖低油價隔晚表現，該股周四早段曾高見14.46元，惟其後一度跌穿14.2元水平。周三分別有45萬元和251萬元淨流入其好倉和淡倉。



投資者開始消化騰訊控股大股東Naspers擬分拆互聯網業務上市的消息，騰訊周三低開於350元後逐步回升，一度收復20天線，收升近1%。周四早段受外圍科技股調整拖累，再度下試350元水平支持，近月守穩的50天線(346.8元)不容有失。近1,900萬元在周三淨流出其好倉，另有逾430萬元淨流入淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.9倍。貼價、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿7.5倍。



吉汽輕微價外、中短期購證(27119)，行使價17.38元，2019年8月到期，實際槓桿5.4倍。價外、中年期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿3.2倍。



中海油貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿6.4倍。輕微價外、中年期沽證(11503)，行使價12.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.5倍。



金山軟件輕微價外、中年期購證(28828)，行使價19元，2019年11月到期，實際槓桿3.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價27,900點，槓桿比率34.6倍。N類熊證(65076)，收回價29,500點，槓桿比率33.4倍。



吉汽牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率6.2倍。熊證(62207)，收回價15.8元，槓桿比率8.5倍。



中海油牛證(65909)，收回價13.5元，槓桿比率11.5倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率17.9倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率12.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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