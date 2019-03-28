【午市重點睇】人民幣波動　圓匯升至110.1

●美匯指數在亞洲市上衝97關，最新企96.8水平，圓匯升至110.1水平；歐元兌美元報1.125；英鎊企1.318。港匯又觸及7.85，最新企7.8499。人民幣震盪向下，一度見6.75，最新在6.73水平。金價報1,310美元；布油報67.69美元，紐油報59.22美元。道指期貨續偏軟。



●港股在期指結算日先跌後回穩，恒生指數半日升7點或0.03%，報28,736點，中興通訊大升10%。https://bit.ly/2OwZ84P

-萬科擬發新H股還債，股價曾漲7.5%。

-碧桂園擬發美元優先票據。

-非凡中國發盈喜。

-中興通訊預告首季轉盈，AH股爆升。

-港股格局：耀才許繹彬指次季大市將徘徊28,000點。



●【即市分析】

-期指結算過後，點部署好？https://bit.ly/2uyJi0i

-補貼大減，汽車股將現新格局？https://bit.ly/2HKFIsu

-中興通訊可繼續睇好。https://bit.ly/2FGoURr

-【空軍透視】比亞迪股份沽空活躍。https://bit.ly/2FElj69



●A股快報：滬綜指半日收跌0.2%；深成指漲0.3%。https://bit.ly/2CEGhA2



●亞洲股市：日股中段續跌約300點。https://bit.ly/2FFxO1C



●公司業績：

-中集集團去年純利增長34%，末期息55分。

-中油燃氣去年純利增長12%，末期息0.4仙。

-慶鈴汽車股份去年少賺逾8%，期息16分。

-江西銅業去年溢利升46%，末期息20分。

-惠生國際全年虧損擴至3.4億人民幣。

-金活醫藥去年少賺19%，末期息2.25仙。

-花樣年去年盈利跌近37%，末期息4仙。



●港元匯價再度偏弱，兌每美元觸及7.85水平，暫未見金融管理局出手承接港元沽盤。

-港元拆息︰1個月期跌至1.67厘。



●中國總理李克強在博鰲亞洲論壇年會開幕式上表示，中國今年要完善外資對境內公司戰略投資等相關配套政策。6月底以前再次修訂發布外商投資准入負面清單。



-國務院提請修改知識產權法，擬對違規加倍處罰。



●繼周三境內外人民幣轉弱後，周四在岸人民幣低開後跌穿6.74元，離岸亦跌向6.75元。

-人民幣中間價下調122點，CNH企6.73。人民幣Shibor隔夜息跌至2.04厘。



●人行公開市場為連續第7個交易日不開展逆回購操作，今日無逆回購到期。



●周小川談WTO改革︰前提支持多邊主義 中國維持發展中國家地位。https://bit.ly/2TFKhpE



●全球經貿戰︰人民幣匯率問題或只有「寬鬆」共識。

https://bit.ly/2HKH9am



●中國商務部自周五(29日)起，對原産於印度和台灣地區的進口壬基酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。



●土耳其抽緊里拉銀根打大鱷！離岸掉期拆息抽升至1000%。https://bit.ly/2HJTQCs



●英國下議院就脫歐選項舉行指示性投票，但篩出的8個選項全遭否決；鎊匯在1.31喘穩。



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其他精彩新聞：【股民熱話】香港經濟轉差 股市可繼續升嗎？

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