林家亨指內房股宜睇位食胡

業績期尾聲，要來個最後出擊？國農證券董事總經理林家亨稱，不一定要買，反而見業績對辦，可先食胡。



他指，世茂房地產(00813)去年盈利按年增加23.4%至85.51億元人民幣，但就算內房股普遍表現好，仍會有個譜，其股價已由月中19元飆至逾23元，建議散戶走走貨。



至於快公布業績的內銀及基建股，他則表示有保留，故不建議投資者追入。他說，去年中美貿易磨擦膠著，股市受壓，內銀及基建股業績表現應較2017年遜色，所以對業績不抱期望。



他補充，內銀股盈利有單位數增長已要「燒炮仗」。另多隻內銀股股價處於保力加通道底部，並一直尋底，技術上也不值博。



至於基建股，其最大炒作是一帶一路，但他坦言，一帶一路屬重大政治任務，能帶挈基建公司有生意做，但不會賺大錢，所以不認為基建股業務會有強勁的增長，股價上升動力不足。



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