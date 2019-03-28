先健科技去年純利跌26%　另擬組合資企業

先健科技公司(01302)公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利1.21億元人民幣(下同)，按年跌25.93%，每股基本盈利2.8分，不派末期息。



另外，公司公布全資附屬公司先健深圳與深圳茗柯訂立諒解備忘錄。據此，雙方同意討論成立合資企業的相關事項。



合資企業將由先健深圳及深圳茗柯各持股49%及51%，初始註冊資本為1,000萬元，按分例出資；主營業務包括醫用生物可吸收金屬材料產品的研發、製造、銷售及提供相關的技術服務。



深圳茗柯由張德元(於過去12個月內任職董事)及執行董事謝粵輝及劉劍雄各持股49%、14%及4%。



此外，張德元已辭去執行董事，同時，由總裁及首席技術官職務調任為首席科學家，今日(28日)公司董事會會議結束後生效，故他的工作重心將從公司的日常運營管理轉移到開發公司新產品上，並為公司旗下重大研發項目提供技術支持。

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