樓價UPDATES：東環辣招鬆綁即沽　賺逾百萬離場

業主在辣招期滿後即轉手，東涌東環海景戶以848萬港元售出，原業主持貨3年，帳面獲利113.8萬元，升值逾15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●灣仔囍滙2座高層M室，實用面積515方呎，兩房間隔，以1,698萬元易手，實用呎價32,971元。



●鴨脷洲海怡半島23A座中層B室，實用面積581方呎，兩房一套連士多房間隔，原叫價1,100萬元，最終願減100萬元以1,000萬元易手，實用呎價17,212元。



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九龍區



●何文田山道嘉輝臺A座高層A1室，實用面積634方呎，兩房間隔，以2.3萬元租出，實用呎租36.3元。



●長沙灣ONE MADISON低層A室，實用面積499方呎，兩房間隔，原開價780萬元，獲外區客以778萬元承接，實用呎價15,591元。



●將軍澳日出康城首都2座低層LC室，實用面積518方呎，兩房間隔，原叫價716萬元，減至675萬元沽出，減幅約6%，實用呎價13,031元。



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新界區



●大圍名城1期2座高層NA室，實用面積677方呎，三房間隔，以2.55萬元租出，實用呎租37.7元。



●馬鞍山翠擁華庭7座高層E室，實用面積469方呎，兩房間隔，議價後以699萬元易手，實用呎價14,904元。



●東涌東環1A座中層2室，實用面積645方呎，三房間隔，望海景。原開價860萬元，微減12萬元或約1.4%，以848萬元沽出，實用呎價約13,147元。



●粉嶺牽晴間8座中層A室，實用面積386方呎，兩房間隔，以527萬元易手，實用呎價13,653元。



●沙田御龍山7座中層C室，實用面積906方呎，三房間隔，以1,450萬元易手，實用呎價16,004元。



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