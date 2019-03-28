中債增信獲人行「綠色通道」　民企融資料有創新工具

中國央行將「中債信用增進公司」(中債增信)納入公開市場業務一級交易商。分析人士認為，這有助於中債增信直接獲取央行的低成本資金，助其創設信用風險緩釋憑證(CRMW)等民企債券融資支持工具，甚至在將來扮演做市商角色，改善市場流動性，對壓低信用市場的風險溢價應該有正面作用。



聯訊證券首席經濟學家李奇霖發指，此舉對改善民企融資環境會有一定的幫助，但效果不宜高估。根本原因是很多民企自身的盈利與現金流不佳，CRMW創設機構很難在違約風險和合理定價上取得較好的平衡。有些民企對未來總需求預期也偏悲觀，融資需求偏弱，民企融資難的根本的癥結並未得到解決，破除民企融資困境依然路阻且長。



中信證券固收首席分析師明明認為，此舉是再貸款之外、為民企債券融資支持工具提供資金的又一途徑。為匹配流動性久期，相信中債增信將會更多參與中期借貸便利(MLF)、定向中期借貸便利(TMLF)等中長期貨幣政策操作。中債增信後續可能會創設新型民企債券融資支持工具；該工具有望被納入MLF、TMLF、常備借貸便利(SLF)和再貸款的合格擔保品範圍，提高民企債券融資支持工具流動性。





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