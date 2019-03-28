【高盛推介】建行業績後部署認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港金管局周三(27日)發出首批共3個的虛擬銀行牌照，當中眾安在綫旗下眾安虛擬金融獲發牌。公司亦預計將在未來6至9個月內上線並推出首批服務。該股周四(28日)早段高開約3.1%後升幅擴大。



另一方面，建設銀行周三收市後公布去年業績，期內純利2,546.55億元人民幣，按年升5.1%，低於市場預期。該股周四早段下跌，最低見6.74元。



觀察個股認股證資金流向，周一及周二(25及26日)共錄得約90萬元資金流入眾安在綫認購證，周三則錄得約30萬元資金流出。而建行認購證則過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約1,310萬元。



投資者如看好眾安在綫，可留意價外幅度約15%，年期約4個月的購證(12168)，行使價32.37元，2019年7月24日到期，實際槓桿5.5倍，低面值兼高槓桿。



投資者如看好建行，貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約兩個月的購證(16902)。以及可留意價外幅度約9%，年期約兩個月的購證(17177)。購證16902，行使價7.19元，2019年5月28日到期，實際槓桿20.6倍，貼價兼高槓桿。購證17177，行使價7.39元，2019年5月28日到期，實際槓桿22.7倍，行使價6.8至7.4元間、中年期產品中，槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。



本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

