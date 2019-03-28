【高盛推介】博騰訊反彈可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(27日)反彈升約0.9%，周四(28日)早段則跟隨大市下跌，早上一度跌至350.8元後跌幅收窄。有評級機構指該公司去年業績合符預期，並料未來12至18個月，其業務將持續多元化，增加收入及現金流，當中預計微信收入將增長20至25%。



觀察個股認股證資金流向，可見日前資金追捧認購證，截至周二(26日)的5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.32億元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產，而周三則獲資金轉向沽出。



投資者如計劃部署騰訊反彈，高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿12.5倍，行使價355至385元間、中年期兼高槓桿。



投資者如計劃以貼價證作部署，則可留意價外幅度約2%，年期約3個月的購證(16925)，行使價360.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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