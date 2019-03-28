新盤部署：家壹示範單位首度曝光

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，長沙灣家壹全速部署推盤，樓書已剛上網，今日(28日)首度安排傳媒參觀一房交樓標準示範單位。



單位參照18樓E室搭建，實用面積276方呎，大廳連接面積22方呎露台。為用盡約3.5米特高樓層空間，發展商度身訂造大量儲物空間，浴室亦引入無線充電裝置。



林氏預料，項目明日(29日)公布開價，先推開放式及一房戶，料本周六(30日)起開始收票，4月開售。發展商將提供一按，約20伙指定單位可享最高樓價90%貸款額。



他指出，樓價現處於「V」形反彈初期，全年勢頭向上，細單位樓價上升速度料會較快。



至於集團空置單位僅約100餘伙，不擔心空置稅推出，而豪宅物業由於一般於取得滿意紙後才裝修及推售，料所受影響會較大。



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