全球瘋狂！投資級和高收益債券市值　3周激增1.6萬億美元

在美債孳息率曲線相繼倒掛、閃現經濟衰退信號下，投資者拋棄對利率風險的擔憂，衝向已開發國家的負孳息率債券、這個被指為「臭名昭著」的角落。彭博數據顯示，過去3周，全球投資級和高收益債券的市值激增近1.6萬億美元，達到55萬億美元。



聯儲局主席鮑威爾上周的講話令「低通派」更有信心。Futures First分析師Rishi Mishra表示，市場在瘋狂搜索高質量固定收益品種。負孳息率債券通常在通脹低迷時會取得收益。人們擔心通脹壓力低迷、經濟增長疲軟的情況下，孳息率可能會繼續下跌，現在就鎖定利率可能還會有所斬獲。



今年以來，奧地利2117年到期債券總回報約為15%，投資者不在乎押注未來100年所固有的不確定性。孳息率只有54個基點的德國30年期債券亦上漲7.7%，令孳息率更高的垃圾債和新興市場相形見絀。



儘管公司資產負債表將在經濟放緩中受到衝擊，償還大額債務的能力也將受到影響，市場對收益的追求也席捲信用債市場。規模9.8萬億美元的Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate指數在快速上升，孳息率較美國國債高出不到125個基點，低於5年平均水平。



Emons指出，當孳息率曲線倒掛且衰退擔憂加劇時，信用債不應該表現良好，然而，孳息率曲線倒掛，衰退和降息預期推動了信用利差收緊。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



